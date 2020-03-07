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Наука и образование 07.03.2020 17:16

Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 27 марта - штаб

Занятия и учебных заведений в Азербайджане, прекращенные с 3 марта в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (Covid – 19), возобновятся с 27 марта, сообщает оперативный штаб.

«Распоряжением кабинета министров для предотвращения случаев заражения коронавирусом и продолжения медицинско-профилактических и дезинфицирующих и прочих предупредительных мер во всех учебных заведениях на территории страны, учебный и учебно-воспитательный процессы в них прекращены до 20 марта», - говорится в сообщении.

С учетом того, что с 20 по 26 марта будут нерабочими из-за праздника Новруз, занятия в школах и ВУЗах начнутся с 27 марта.
Ранее занятия в учебных заведениях Азербайджана должны были возобновиться после дезинфекции 10 марта.

Кроме того, решением министра культуры Абульфаса Гараева из-за угрозы коронавируса с 7 по 27 марта закрыты театры и концертные учреждения.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ШКОЛЫ, ЗАНЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]