Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 27 марта - штаб

Занятия и учебных заведений в Азербайджане, прекращенные с 3 марта в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (Covid – 19), возобновятся с 27 марта, сообщает оперативный штаб.

«Распоряжением кабинета министров для предотвращения случаев заражения коронавирусом и продолжения медицинско-профилактических и дезинфицирующих и прочих предупредительных мер во всех учебных заведениях на территории страны, учебный и учебно-воспитательный процессы в них прекращены до 20 марта», - говорится в сообщении.

С учетом того, что с 20 по 26 марта будут нерабочими из-за праздника Новруз, занятия в школах и ВУЗах начнутся с 27 марта.

Ранее занятия в учебных заведениях Азербайджана должны были возобновиться после дезинфекции 10 марта.

Кроме того, решением министра культуры Абульфаса Гараева из-за угрозы коронавируса с 7 по 27 марта закрыты театры и концертные учреждения.

Н.Аббасова