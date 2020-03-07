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Регион 07.03.2020 17:24

В Иране от коронавируса скончались 145 человек

В Иране число умерших от коронавируса Covid-19 пациентов за сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек, сообщили в субботу местные власти.

Иранские СМИ отмечают, что, кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.

Кроме того, в стране госпитализированы более 16 тыс. человек с подозрением на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]