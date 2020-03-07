Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 07.03.2020 17:45

Азербайджан обнулил до июня 2020г таможенные пошлины на импорт бахил, перчаток и медицинских масок

Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и не стерильных перчаток, медицинских масок и респираторов освобождается от уплаты таможенных пошлин до 1 июня 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

«Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и не стерильных перчаток, медицинских масок и респираторов (для операций и прочих процедур) будут облагаться нулевой таможенной пошлиной до 1 июня 2020 года. Данное решение было принято с учетом того, что одной из важнейших задач в рамках мер по предотвращению распространения в стране коронавируса, является снабжение населения и медучреждений по приемлемой цене нужными медицинскими принадлежностями и укрепление запасов ряда медицинских средств», - сообщили в правительстве.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 5 марта 2020 года и вступает в силу со дня подписания.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАСКИ, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]