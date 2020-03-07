Азербайджан обнулил до июня 2020г таможенные пошлины на импорт бахил, перчаток и медицинских масок

Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и не стерильных перчаток, медицинских масок и респираторов освобождается от уплаты таможенных пошлин до 1 июня 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
«Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и не стерильных перчаток, медицинских масок и респираторов (для операций и прочих процедур) будут облагаться нулевой таможенной пошлиной до 1 июня 2020 года. Данное решение было принято с учетом того, что одной из важнейших задач в рамках мер по предотвращению распространения в стране коронавируса, является снабжение населения и медучреждений по приемлемой цене нужными медицинскими принадлежностями и укрепление запасов ряда медицинских средств», - сообщили в правительстве.
Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 5 марта 2020 года и вступает в силу со дня подписания.
Н.Аббасова
Баку возложил на Ереван всю ответственность за гибель азербайджанского пограничника на границе двух стран
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Русская Православная Церковь ополчилась на Киркорова за новый клип
Более 700 человек заразились коронавирусом во Франции
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 27 марта - штаб
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
В Китае обрушилось здание гостиницы, десятки человек остаются под завалами
Глава итальянской Демпартии заразился коронавирусом
США планируют передать Украине противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта