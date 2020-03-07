Азербайджан обнулил до июня 2020г таможенные пошлины на импорт бахил, перчаток и медицинских масок

Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и не стерильных перчаток, медицинских масок и респираторов освобождается от уплаты таможенных пошлин до 1 июня 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

«Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и не стерильных перчаток, медицинских масок и респираторов (для операций и прочих процедур) будут облагаться нулевой таможенной пошлиной до 1 июня 2020 года. Данное решение было принято с учетом того, что одной из важнейших задач в рамках мер по предотвращению распространения в стране коронавируса, является снабжение населения и медучреждений по приемлемой цене нужными медицинскими принадлежностями и укрепление запасов ряда медицинских средств», - сообщили в правительстве.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 5 марта 2020 года и вступает в силу со дня подписания.

Н.Аббасова