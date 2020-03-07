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Дальнее зарубежье 07.03.2020 18:02

Глава итальянской Демпартии заразился коронавирусом

Лидер итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти объявил в субботу, что заразился коронавирусом Covid-19.

"Врачи сказали мне, что у меня - коронавирус", - пояснил он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома", - добавил он.

Демократическая партия - одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти - в составе коалиции с движением "Пять звезд".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, ПАРТИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]