Более 700 человек заразились коронавирусом во Франции

Врачи во Франции выявили коронавирус Covid-19 уже у 727 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
При этом 11 из этих пациентов скончались.
Таким образом, количество случаев заражения в стране продолжает достаточно быстро увеличиваться: днем ранее поступали данные о 577 случаях заражения и о смерти девяти человек.
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