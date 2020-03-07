Более 700 человек заразились коронавирусом во Франции

Врачи во Франции выявили коронавирус Covid-19 уже у 727 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

При этом 11 из этих пациентов скончались.

Таким образом, количество случаев заражения в стране продолжает достаточно быстро увеличиваться: днем ранее поступали данные о 577 случаях заражения и о смерти девяти человек.