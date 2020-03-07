Число инфицированных коронавирусом в Бельгии выросло до 169

Минздрав Бельгии объявил о 60 новых случаях заражения коронавирусом в стране, что доводит общую цифру инфицированных до 169, хотя реальное число заболевших может быть значительно больше, допускает специализированный эпидемиологический центр, проводящий анализы.
Дополнительные случаи заражения зафиксированы за последние сутки этим центром на основе проведенных 771 теста. При этом сначала рассматриваются самые срочные анализы, тогда как остальные ждут своей очереди, прежде чем попадут в официальную статистику.
"По причине проблем со снабжением реактивами (...) приоритет будет уделяться наиболее срочным образцам в зависимости от клинических данных, заполненных в формуляре запроса", - сообщается на заглавной странице сайта эпидемиологического центра.
В Бельгии коронавирус выявляет единственная лаборатория, пропускная способность которой около 500 тестов в сутки.
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