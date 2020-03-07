Отсутствие новой договоренности в рамках ОПЕК+ дестабилизирует рынок – Минэнерго Азербайджана

Министерство энергетики Азербайджана рассчитывает на проведение в позитивном ключе консультаций ОПЕК+ в рамках Хартии по сотрудничеству, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы ведомства, советник министра энергетики Замина Алиева.
«Как известно, страны ОПЕК+ договорились продолжить консультации в рамках Хартии о сотрудничестве. Надеемся, что эти консультации будут продолжены в положительном ключе», - сказала Алиева.
По словам советника, до сих пор все решения, принимаемые в рамках формата ОПЕК+, служили позитивным «мессаджем» для рынка нефти.
«Накануне, отсутствие договоренности (по продлению сделки –ИФ) также оказало свое влияние на рынок, и цены на нефть в этот раз упали более, чем на 7%. Однако, нежелательно не только снижение цен на нефть, но и нестабильность на рынке»,- заявила Алиева.
По мнению советника министра, в этом вопросе договоренность должна быть достигнута, в первую очередь, между главными партнерами по сделке ОПЕК+ Саудовской Аравией и Россией.
Как сообщалось, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта страны-участники не достигли договоренности о параметрах будущей сделки, в то время как накануне ОПЕК после заседания рекомендовала увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки, согласовав со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год.
Следующее заседание ОПЕК состоится в июне.
Н.Аббасова
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