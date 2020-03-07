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Дальнее зарубежье 07.03.2020 21:02

Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 200

Британские власти сообщили об увеличении на 43 числа людей, заразившихся коронавирусом Covid-19.

Таким образом, общее число заразившихся в стране теперь составлять 206 человек.

На британской территории вирус привел к смерти двух пациентов: речь идет о пожилых людях, страдавших от серьезных хронических заболеваний.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]