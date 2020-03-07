Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.03.2020 22:28

Посол США в Тбилиси считает, что Грузия достигла прогресса на пути к членству в НАТО

США продолжат поддерживать Грузию на пути интеграции в НАТО, заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

"Наше решение по поводу вступления Грузии в НАТО неизменно. Мы преданы решению Бухарестского саммита НАТО - Грузия станет членом НАТО. Это, конечно же, означает, что Грузия должна выполнить сложную работу, которая приведет ее в соответствие со стандартами НАТО", - сказала Дегнан в интервью грузинскому бюро "Радио Свобода", которое в субботу цитируют грузинские СМИ.

По словам посла США, Грузия в этом вопросе достигла значительного прогресса, в особенности в военной сфере.

"Однако для вступления в НАТО есть необходимая политическая часть, и здесь также высокие стандарты и ожидания. Грузия должна продолжить работать для достижения этих стандартов", - сказала она.

Говоря о ситуации в Абхазии и Южной Осетии, посол заявила, что США призывают Россию вывести войска с этих территорий и прекратить возведение пограничных заграждений со стороны Южной Осетии.

При этом она считает, что сотрудничество США с Грузией в вопросах усиления обороноспособности Грузии и увеличение сотрудничества в вопросе укрепления безопасности в Черном море "имеет серьезный сдерживающий эффект, и это очень важное послание для России, которое ей (России) полностью понятно".

Что касается урегулирования конфликтов, то, по словам американского посла, США считают, что женевский формат международных дискуссий по Закавказью является тем форматом, в котором должен быть решен этот вопрос.

"Существующий конфликт может быть решен только диалогом и дипломатией", - подчеркнула она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГРУЗИЯ, НАТО


Похожие новости


Сотрудничество Вашингтона и Тбилиси в военной сфере способствует региональной и глобальной безопасности - посол США Гахария приветствовал принятие Палатой представителей США законопроекта о поддержке Грузии США рассчитывают на углубление отношений с Грузией при новом правительстве - госсекретарь Новый глава Минобороны Грузии обсудил с представителем Пентагона участие грузинских военных в миссиях миротворцев Новый премьер Грузии провел первую официальную встречу с представителем США "National Geographic" и "MIR Corporation" подготовят туры для путешественников в Грузию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]