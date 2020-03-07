Посол США в Тбилиси считает, что Грузия достигла прогресса на пути к членству в НАТО

США продолжат поддерживать Грузию на пути интеграции в НАТО, заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

"Наше решение по поводу вступления Грузии в НАТО неизменно. Мы преданы решению Бухарестского саммита НАТО - Грузия станет членом НАТО. Это, конечно же, означает, что Грузия должна выполнить сложную работу, которая приведет ее в соответствие со стандартами НАТО", - сказала Дегнан в интервью грузинскому бюро "Радио Свобода", которое в субботу цитируют грузинские СМИ.

По словам посла США, Грузия в этом вопросе достигла значительного прогресса, в особенности в военной сфере.

"Однако для вступления в НАТО есть необходимая политическая часть, и здесь также высокие стандарты и ожидания. Грузия должна продолжить работать для достижения этих стандартов", - сказала она.

Говоря о ситуации в Абхазии и Южной Осетии, посол заявила, что США призывают Россию вывести войска с этих территорий и прекратить возведение пограничных заграждений со стороны Южной Осетии.

При этом она считает, что сотрудничество США с Грузией в вопросах усиления обороноспособности Грузии и увеличение сотрудничества в вопросе укрепления безопасности в Черном море "имеет серьезный сдерживающий эффект, и это очень важное послание для России, которое ей (России) полностью понятно".

Что касается урегулирования конфликтов, то, по словам американского посла, США считают, что женевский формат международных дискуссий по Закавказью является тем форматом, в котором должен быть решен этот вопрос.

"Существующий конфликт может быть решен только диалогом и дипломатией", - подчеркнула она.