Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 13 человек

Число зараженных коронавирусом нового типа (Covid-19) в Грузии увеличилось до 13 человек, сообщили журналистам в субботу вечером в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии.
В режиме карантина на данный момент находятся 140 человек, а в стационарах под наблюдением врачей - 42 человека, отмечают в центре.
Между тем, директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил журналистам, что в медицинском учреждении отмечается рекордное количество пациентов.
"В последние дни увеличилось количество подтвержденных случаев (заболевания коронавирусом). Сегодня у нас рекордное количество пациентов - 50. Из них ответы тестов на коронавирус 18 человек уже известны и они отрицательные. Так что, 18 пациентов в ближайший период покинут клинику", - сказал он.
Церцвадзе отметил, что в больнице на данный момент находятся 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
"Двое из этих пациентов инфицировались в Иране, остальные - в Италии, а двое последних в результате контакта с инфицировавшимися в Италии", - сказал он.
По информации Церцвадзе, состояние одного пациента с коронавирусом средней тяжести, у него двусторонняя серьезная пневмония и он находится под особым вниманием.
При этом он отметил, что у пациента с точки зрения функции органов нет повреждений, которые считаются опасными для жизни.
Баку возложил на Ереван всю ответственность за гибель азербайджанского пограничника на границе двух стран
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Отсутствие новой договоренности в рамках ОПЕК+ дестабилизирует рынок – Минэнерго Азербайджана
Вторая партия танкерной нефти начала поступать на белорусский "Нафтан"
Азербайджан обнулил до июня 2020г таможенные пошлины на импорт бахил, перчаток и медицинских масок
Русская Православная Церковь ополчилась на Киркорова за новый клип
Более 700 человек заразились коронавирусом во Франции
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 27 марта - штаб
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта