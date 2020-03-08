Число инфицированных коронавирусом в мире растет, общее количество достигло 105 тыс. человек

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро воскресенья, 8 марта, достигло 104 тыс. 978 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
При этом на Китай приходится 80,695 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 24,293 тыс., увеличившись за минувшие сутки более чем на 4 тыс. случаев.
Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 413 до 500 человек: 233 скончались в Италии, 145 - в Иране, 50 - в Южной Корее, 19 - в США, 13 - на территории Японии (из них семеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), 16 - во Франции, восемь - в Испании, три - в Австралии, по два - в Великобритании, Гонконге и Ираке, по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Швейцарии, Эквадоре, Нидерландах, на Тайване, Филиппинах и в Сан-Марино.
Больше всего больных - 7,134 тыс. - выявлено в Южной Корее, 5,883 тыс. - в Италии, 5,823 тыс. - в Иране, на территории Японии - 1,103 тыс. из них 696 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме, 949 - во Франции, 639 - в Германии, 374 - в Испании, 213 - в США, 209 - в Великобритании, 188 - в Нидерландах, 181 - в Швейцарии, 138 - в Сингапуре, 109 - в Бельгии, 108 - в Гонконге, 101 - в Швеции.
Менее 100 случаев заражения зарегистрированы еще в 78 странах и районах мира.
Всего в мире излечились почти 57 тыс. человек.
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