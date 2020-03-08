В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Число случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 89, сообщил губернатор Эндрю Куомо.
"Обновление: с начала сегодняшнего дня зарегистрировано еще 13 случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее число заболевших достигло 89", - написал в твиттере губернатор.
Он уточнил, что в районе Уэстчестер на данный момент 70 случаев, в городе Нью-Йорк - 11, в районах Нассау - 4, Рокленд, - 2 и Саратога -2.
"Чем больше мы будем тестировать (людей на коронавирус - ИФ), тем больше будет выявлено случаев. Это хорошо, потому что так мы сможем справиться с ситуацией, основываясь на большем количестве фактов", - отметил он.
В субботу Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации после того, как коронавирусом заболели уже 76 человек. Он пояснил, что введение чрезвычайной ситуации, среди прочего, предусматривает выделение дополнительных средств местным департаментам здравоохранения, отвечающим за мониторинг тех, кто находится под карантином.
Губернатор заявил, что ситуация в Уэстчестере "очевидно является для нас проблемой". Он отметил, что наиболее уязвимы для вируса дома престарелых, поэтому в таких учреждениях в населенном пункте Нью- Рошель в районе Уэстчестер введены "меры гиперпредосторожности" и запрещено посещение находящихся там людей.
Куомо подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы проводилось как можно больше тестов на коронавирус. "Я бы тестировал настолько много людей, насколько возможно", - сказал он.
В пятницу в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 44 случая заболевания, большинство из них связано с заболевшим юристом из Нью-Рошеля, работавшим на Манхеттене, диагноз которого подтвердился на этой неделе.
Как пишет издание "The Washington Post" режим карантина будет введен в отношении всех, кто близко контактировал с зараженным мужчиной.
Газета отмечает, что в штате Нью-Йорк около 4 тыс человек сами предпочли изолировать себя в домашних условиях, из них порядка 2,7 тыс проживают в городе Нью-Йорк, а еще 1 тыс в районе Уэстчестер.
"Нет никаких сомнений, что массовый карантин - лучший способ замедлить распространение вируса", - сказал Куомо в субботу.
По данным американских СМИ, на настоящий в США от коронавируса погибли уже 19 человек: 16 в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии.
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