Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 08.03.2020 09:14

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, выявлено 44 новых случая заболевания - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 44 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,097 тыс. человек, зарегистрировано 80,695 тыс. случаев заболевания.

Все смертельные случаи зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. В административном центре провинции городе Ухане скончался 21 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 2,986 тыс. человек, заболели 67,707 тыс., из них в Ухане - 49,912 тыс. По состоянию на утро воскресенья, более 45 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране три приходится на прибывших из-за рубежа: два заболевших выявлены в Пекине и один - в провинции Ганьсу. Всего насчитывается 63 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 20,5 тыс. человек, состояние 5,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 57 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 164 случая заболевания: в Гонконге - 109 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев смерти из-за коронавируса, 99 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР Starbucks ухудшила прогноз продаж в Китае во II финквартале, ожидает падения показателя на 50% В Ухане в связи с успехами в борьбе против коронавируса частично закрыли один из временных госпиталей Цзинпинь - президенту Азербайджана: Китай способен победить новый тип коронавируса Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек - власти Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 76,3 тыс. человек, число жертв выросло до 2345 человек - Госкомздрав КНР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]