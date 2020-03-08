В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, выявлено 44 новых случая заболевания - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 44 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,097 тыс. человек, зарегистрировано 80,695 тыс. случаев заболевания.

Все смертельные случаи зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. В административном центре провинции городе Ухане скончался 21 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 2,986 тыс. человек, заболели 67,707 тыс., из них в Ухане - 49,912 тыс. По состоянию на утро воскресенья, более 45 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране три приходится на прибывших из-за рубежа: два заболевших выявлены в Пекине и один - в провинции Ганьсу. Всего насчитывается 63 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 20,5 тыс. человек, состояние 5,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 57 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 164 случая заболевания: в Гонконге - 109 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).