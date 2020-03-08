Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек

По состоянию на утро воскресенья, 8 марта, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Южной Корее достигло 7,134 тыс. человек, увеличившись за стуки на 367 выявленных случаев заражения, сообщили медицинские власти страны.
От вызываемого коронавирусом заболевания, первый случай которого в Южной Корее был выявлен 20 января, скончались 50 человек.
Основное число больных - более 90% - приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан.
По числу инфицированных Южная Корея занимает второе после Китая место в мире. Более 100 стран ввели ограничения на въезд на свою территорию южнокорейских граждан.
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