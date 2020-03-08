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Дальнее зарубежье 08.03.2020 09:50

Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек

По состоянию на утро воскресенья, 8 марта, число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Южной Корее достигло 7,134 тыс. человек, увеличившись за стуки на 367 выявленных случаев заражения, сообщили медицинские власти страны.

От вызываемого коронавирусом заболевания, первый случай которого в Южной Корее был выявлен 20 января, скончались 50 человек.

Основное число больных - более 90% - приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан.

По числу инфицированных Южная Корея занимает второе после Китая место в мире. Более 100 стран ввели ограничения на въезд на свою территорию южнокорейских граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАНИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]