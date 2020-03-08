Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Вашингтоне

В Вашингтоне был подтверждён первый случай заболевания коронавирусом, сообщила мэр американской столицы Мюриел Баузер.
"Сегодня (в субботу - ИФ) во второй половине дня в государственной медицинской лаборатории Департамента судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия был выявлен первый предполагаемый положительный случай заболевания коронавирусом (COVID-19)", - написала в твиттере Баузер.
Случаи считаются "предполагаемыми", пока они не будут подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
По данным американских СМИ, на настоящий момент по меньшей мере у 340 американцев диагностирован коронавирус, 17 человек погибло. До Вашингтона вирус был подтвержден в 26 штатах: Аризона, Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Вашингтон и Висконсин.
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