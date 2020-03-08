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Дальнее зарубежье 08.03.2020 09:35

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Вашингтоне

В Вашингтоне был подтверждён первый случай заболевания коронавирусом, сообщила мэр американской столицы Мюриел Баузер.

"Сегодня (в субботу - ИФ) во второй половине дня в государственной медицинской лаборатории Департамента судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия был выявлен первый предполагаемый положительный случай заболевания коронавирусом (COVID-19)", - написала в твиттере Баузер.

Случаи считаются "предполагаемыми", пока они не будут подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным американских СМИ, на настоящий момент по меньшей мере у 340 американцев диагностирован коронавирус, 17 человек погибло. До Вашингтона вирус был подтвержден в 26 штатах: Аризона, Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Вашингтон и Висконсин.

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Тэги: США, ВАШИНГТОН, КОРОНАВИРУС, ВЫЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]