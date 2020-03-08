Боевики в Идлибе за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики Идлибской зоне деэскалации за сутки 19 раз нарушили введённый 6 марта режим прекращения огня, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

"За прошедшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований", - сообщил Журавлев.

В сирийском Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил журналистам по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Турция договорились о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации и о создании коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4.

По словам Лаврова, "конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Минобороны РФ и Турецкой Республики в течение семи дней".

Кроме этого, сказал Лавров, достигнута договоренность: "15 марта 2020 года начать совместно российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба - два километра западнее Сиракиб - до населенного пункта Айн-эль-Хабр".

Лавров сообщил, что дополнительный протокол вступает в силу с момента подписания совершенного в Москве 5 марта 2020 года в трех экземплярах - на русском, турецком и английском языках.

Документ подписан министрами обороны двух стран, сказал Лавров.

В пятницу стало известно, что боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня.