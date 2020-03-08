Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, распространяющий ограничения на въезд и выезд на всю автономную область Ломбардия и еще 14 северных провинций для сдерживания распространения коронавируса, сообщается на сайте итальянского правительства.
Ранее СМИ опубликовали проект указа, согласно которому такие ограничения должны были быть введены в Ломбардии и 11 провинциях. Конте заявил, что публикация итальянскими газетами проекта указа вызвала "недопустимую путаницу", однако описанные СМИ карантинные меры соответствуют изложенному в указе, отмечает La Repubblica.
Ограничения вводятся с 8 марта по 3 апреля и затрагивают, помимо всей Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия.
Указом запрещается въезд и выезд с указанных территорий, а также перемещения внутри них. Исключение может быть сделано только по крайне уважительным подтвержденным причинам рабочего или семейного характера. Кроме того, в провинции смогут вернуться их жители, если захотят.
По данным Corriere della Sera, новые ограничения на передвижения затронут более четверти всего населения Италии.
Как сообщалось, в субботу вечером число случаев COVID-19 в стране превысило 5 тысяч, более 230 человек скончались.
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