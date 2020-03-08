ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 25 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных территорий Азербайджана.
Н.Аббасова
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