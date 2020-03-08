Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 442, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.
В это число входят 49 американцев с коронавирусом, вернувшихся в США из-за границы - трое из китайского Уханя и 46 с круизного лайнера Diamond Princess. Непосредственно на территории Соединенных Штатов было выявлено 372 случая. 21 заболевший с лайнера Grand Princess, стоящего на карантине возле Калифорнии, в статистику не входит.
Только в штате Нью-Йорк, где в субботу было объявлено чрезвычайное положение, число случаев COVID-19 достигло 89, сообщил губернатор Эндрю Куомо.
"Обновление: с начала сегодняшнего дня зарегистрировано еще 13 случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее число заболевших достигло 89", - написал в твиттере губернатор, предупредив, что случаев будет выявлено еще больше по мере того, как в штате проверяют все больше людей.
Кроме того, в субботу первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Вашингтоне, сообщила мэр американской столицы Мюриел Баузер.
Случаи считаются "предполагаемыми", пока они не будут подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.
Количество смертей в стране не изменилось и составляет 19.
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