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Дальнее зарубежье 08.03.2020 17:20

Германия занимает третье место в ЕС по уровню занятости женщин

Три из четырех, или 76%, женщин в Германии в возрасте от 20 до 64 лет были заняты на рынке труда в 2018 году, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis) по случаю празднования Международного женского дня 8 марта.

Доля трудоустроенных женщин выросла на 8 процентных пунктов в период с 2008 по 2018 годы. Таким образом, Германия оказалась на третьем месте в Евросоюзе по уровню занятости женщин на рынке труда, уступая лишь Швеции (80%) и Литве (77%). При этом доля трудоустроенных в ФРГ мужчин того же возраста в 2018 году составила 84%, увеличившись лишь на 4 процентных пункта по сравнению с 2008 годом.

Почти половина (47%) женщин, занятых на рынке труда Германии, в 2018 году работала неполный рабочий день. По этому показателю ФРГ также находится на третьем месте в ЕС. Среди мужчин частично занят был каждый 11-й (9%). Число тех, кто трудится на неполную ставку, увеличилось с 2008 по 2018 годы как среди мужчин, так и среди женщин.

С увеличением занятости женщин в ФРГ растет и их финансовая независимость, говорится в сообщении Destatis. Доля женщин, которые зарабатывают себе на жизнь преимущественно трудовой деятельностью, в период с 2008 по 2018 годы выросла с 59% до 68%. Доля финансово независимых мужчин в ФРГ в 2018 году составляла 81%. В то же время доля женщин, которых финансово обеспечивают родители или супруги, сократилась за этот период с 23% до 17%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, ЖЕНЩИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]