Германия занимает третье место в ЕС по уровню занятости женщин

Три из четырех, или 76%, женщин в Германии в возрасте от 20 до 64 лет были заняты на рынке труда в 2018 году, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis) по случаю празднования Международного женского дня 8 марта.

Доля трудоустроенных женщин выросла на 8 процентных пунктов в период с 2008 по 2018 годы. Таким образом, Германия оказалась на третьем месте в Евросоюзе по уровню занятости женщин на рынке труда, уступая лишь Швеции (80%) и Литве (77%). При этом доля трудоустроенных в ФРГ мужчин того же возраста в 2018 году составила 84%, увеличившись лишь на 4 процентных пункта по сравнению с 2008 годом.

Почти половина (47%) женщин, занятых на рынке труда Германии, в 2018 году работала неполный рабочий день. По этому показателю ФРГ также находится на третьем месте в ЕС. Среди мужчин частично занят был каждый 11-й (9%). Число тех, кто трудится на неполную ставку, увеличилось с 2008 по 2018 годы как среди мужчин, так и среди женщин.

С увеличением занятости женщин в ФРГ растет и их финансовая независимость, говорится в сообщении Destatis. Доля женщин, которые зарабатывают себе на жизнь преимущественно трудовой деятельностью, в период с 2008 по 2018 годы выросла с 59% до 68%. Доля финансово независимых мужчин в ФРГ в 2018 году составляла 81%. В то же время доля женщин, которых финансово обеспечивают родители или супруги, сократилась за этот период с 23% до 17%.