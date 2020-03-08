Талибы опровергают обвинения американских спецслужб в нарушении мирного соглашения

Афганское движение "Талибан" опровергло обвинения американских спецслужб в нарушении условия подписанного с США 29 февраля в Дохе мирного соглашения.
"Заявление сотрудников американской разведки в интервью NBC о том, что Исламский Эмират Афганистана (так называют себя талибы - ИФ) намерен нарушить соглашение - неправда, и мы полностью опровергаем это утверждение", - заявил в воскресенье утром пресс-секретарь политического бюро движения в Катаре Сухайль Шахин.
"Пока реализация соглашения продолжается удовлетворительными темпами, поэтому утверждения американских чиновников не имеют оснований", - заверил представитель талибов в твиттере.
В мирном соглашении, которое было подписано 29 февраля делегациями США и талибов в Дохе, определены условия вывода иностранных войск из Афганистана. В свою очередь, движение "Талибан" обязуется не позволить террористическим группам использовать территорию Афганистана против других стран. Стороны также договорились, что с целью создания атмосферы доверия для начала межафганского переговорного процесса власти должны освободить из тюрем 5 тыс сторонников движения, в свою очередь талибы готовы освободить из плена 1 тыс. представителей правительства. Один из членов делегации движения "Талибан" в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай сообщил журналистам ранее, что межафганские мирные переговоры могут начаться 10 марта.
"Мы не признаем официально правительство Афганистана. Соглашение об освобождении заключенных из тюрем в Афганистане мы подписали с американцами, которые взяли на себя обязательства освободить 5 тыс. заключенных до начала межафганских переговоров - 10 марта", - сообщил Станикзай.
Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявил в понедельник, что вопрос освобождения заключенных не входит в компетенцию США и может быть обсужден на переговорах правительства Афганистана с талибами.
"У нас нет таких обязательств перед США. Вопрос освобождения заключенных не входит в компетенцию США, это вопрос правительства Афганистана. Он может быть обсужден на переговорах правительства с талибами", - заявил на пресс-конференции в Кабуле Гани.
Сухайль Шахин заявил в воскресенье в твиттере, что "если положения соглашений будут выполнены, и заключенные будут освобождены, Исламский Эмират готов к внутриафганским переговорам 10 марта".
"Наша переговорная группа и повестка дня готовы и будут действовать в соответствии с договоренностью", - заявил Шахин.
Вместе с тем, представитель талибов подчеркнул: "Если переговоры будут отложены после указанной даты, ответственность будет возложена на остальных".
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