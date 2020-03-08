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ТЭК 08.03.2020 10:15

Саудовская Аравия намерена нарастить нефтедобычу до 10-12 млн б/с после срыва сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.

По их словам, в апреле Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти с нынешних 9,7 млн б/с до более 10 млн б/с, что в реалиях нефтяного рынка "эквивалентно объявлению войны", а если потребуется - выше рекордных 12 млн б/с.

Помимо этого, Эр-Рияд в субботу предложил некоторые виды своей сырой нефти по значительно более низкой цене - ниже на 6-8 долларов за баррель - покупателям во всех регионах (Bloomberg ознакомился с копией официальных продажных цен, предложенных Саудовской Аравией). Официально о скидках планируется объявить в понедельник, рассказал источник агентства.

Уточняется, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco предложила нефть марки Arab Light нефтеперерабатывающим предприятиям в северо-западной Европе со скидкой в восемь долларов за баррель. Опрошенные Bloomberg трейдеры считают, что цель этого шага - помешать российским компаниям продавать свою нефть в Европе и вернуть за стол переговоров по сделке ОПЕК+.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Российский министр энергетики Александр Новак, выходя с заседания, объявил, что "с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи". Итоги заседания не замедлили сказаться на ценах на нефть: Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]