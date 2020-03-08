Коронавирус добрался до Молдавии

В Молдавии подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

"Коронавирус обнаружен у женщины, которая накануне вернулась из Италии, самолетом из Милана. Она заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии. Тем не менее, она проявила безответственность - она ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой", - сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, созванной в воскресенье утром премьер-министром Молдавии Ионом Кику.

По ее словам, речь идет о 48-летней женщине, которая по прилету в Кишинев была госпитализирована. "Она находится в тяжелом состоянии. У нее также диагностирован сахарный диабет и гипертония", - сказала министр.

Думбрэвяну отметила, что до сих пор в Молдавии было проведено 33 теста на коронавирус - 29 у граждан, которые вернулись из Италии и четыре - из Китая. Из них 32 теста были отрицательными.

В свою очередь министр внутренних дел Павел Войку сообщил, что приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров самолета, который прилетел из Милана в субботу. Из 140 пассажиров 45 человек уже установлены и помещены на карантин. Кроме того, предупреждены власти Украины, так как 10 пассажиров были гражданами этой страны и возвращались на родину транзитом.

На заседании обсуждались вопросы усиления мер по предотвращению распространения коронавируса. Комиссия приняла решение отменить ряд массовых мероприятий. В то же время, решено было не продлевать школьные каникулы, которые в Молдавии завершаются в воскресенье. Также пока не будут отменены рейсы самолетов, связывающих Кишинев с городами Италии и других стран, где зарегистрированы очаги коронавируса.

В аэропорту будут приняты дополнительные меры безопасности и проверки пассажиров.

По официальным данным, в Италии работает более 200 тысяч граждан Молдавии, многие из них возвращаются домой из-за распространения там коронавируса.