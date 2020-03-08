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Дальнее зарубежье 08.03.2020 13:00

Второй случай коронавируса подтвержден в Латвии

В Латвии выявлен второй случай заболевания коронавирусом Covid-19, сообщили агентству BNS в министерстве здравоохранения.

Сегодня эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получили от Национальной референтной лаборатории микробиологии информацию о втором подтвержденном случае "Covid-19" в Латвии.

Пациентка была доставлена в Латвийский инфектологический центр Восточной клинической больницы, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

Женщина заразилась вирусом на курорте, находящимся в Италии недалеко от границы со Швейцарией, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвию она вернулась рейсом Милан-Рига авиакомпании "airBaltic". Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии.

ЦПКЗ выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

Первый случай заражения вирусом Covid-19 в этой стране был зарегистрирован в минувший понедельник. Жительница Риги 29 февраля прилетела из Мюнхена, а до этого побывала в Италии.

Она перенесла болезнь в легкой форме и уже во вторник была выписана домой.

В Латвии введены особые меры безопасности в отношении людей, которые возвращаются из Италии, Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Ирана.

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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]