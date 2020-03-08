Второй случай коронавируса подтвержден в Латвии

В Латвии выявлен второй случай заболевания коронавирусом Covid-19, сообщили агентству BNS в министерстве здравоохранения.
Сегодня эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получили от Национальной референтной лаборатории микробиологии информацию о втором подтвержденном случае "Covid-19" в Латвии.
Пациентка была доставлена в Латвийский инфектологический центр Восточной клинической больницы, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.
Женщина заразилась вирусом на курорте, находящимся в Италии недалеко от границы со Швейцарией, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.
В Латвию она вернулась рейсом Милан-Рига авиакомпании "airBaltic". Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии.
ЦПКЗ выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.
Первый случай заражения вирусом Covid-19 в этой стране был зарегистрирован в минувший понедельник. Жительница Риги 29 февраля прилетела из Мюнхена, а до этого побывала в Италии.
Она перенесла болезнь в легкой форме и уже во вторник была выписана домой.
В Латвии введены особые меры безопасности в отношении людей, которые возвращаются из Италии, Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи и Ирана.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
Баку возложил на Ереван всю ответственность за гибель азербайджанского пограничника на границе двух стран
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
АirBaltic из-за коронавируса отменяет полеты в Милан и Верону до конца апреля
Саудовская Аравия намерена нарастить нефтедобычу до 10-12 млн б/с после срыва сделки ОПЕК+
Отсутствие новой договоренности в рамках ОПЕК+ дестабилизирует рынок – Минэнерго Азербайджана
Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400
Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта