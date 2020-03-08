Агрессивные мужчины избили 8 марта участниц женского марша в Киргизии, но задержаны не они, а активистки

Около 20 участниц женского марша задержаны в столице Киргизии, сообщает в воскресенье киргизское информационное агентство "Апрель".
"Активисты вышли на ежегодный мирный митинг сегодня в 12:00 (09:00 мск). Он начался на столичной площади Победы. Спустя несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины в колпаках и масках. Они начали пинать и бить женщин и детей", - сообщает "Апрель".
По данным агентства, "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы"".
Отмечается, что около 20 участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми были доставлены в Управление внутренних дел (УВД) Свердловского района Бишкека.
Пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека недоступна для комментариев по данному поводу.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
Баку возложил на Ереван всю ответственность за гибель азербайджанского пограничника на границе двух стран
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
АirBaltic из-за коронавируса отменяет полеты в Милан и Верону до конца апреля
Саудовская Аравия намерена нарастить нефтедобычу до 10-12 млн б/с после срыва сделки ОПЕК+
Отсутствие новой договоренности в рамках ОПЕК+ дестабилизирует рынок – Минэнерго Азербайджана
Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400
Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта