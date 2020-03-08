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СНГ 08.03.2020 12:50

Агрессивные мужчины избили 8 марта участниц женского марша в Киргизии, но задержаны не они, а активистки

Около 20 участниц женского марша задержаны в столице Киргизии, сообщает в воскресенье киргизское информационное агентство "Апрель".

"Активисты вышли на ежегодный мирный митинг сегодня в 12:00 (09:00 мск). Он начался на столичной площади Победы. Спустя несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины в колпаках и масках. Они начали пинать и бить женщин и детей", - сообщает "Апрель".

По данным агентства, "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы"".

Отмечается, что около 20 участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми были доставлены в Управление внутренних дел (УВД) Свердловского района Бишкека.

Пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека недоступна для комментариев по данному поводу.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЖЕНЩИНЫ, МАРШ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]