Агрессивные мужчины избили 8 марта участниц женского марша в Киргизии, но задержаны не они, а активистки

Около 20 участниц женского марша задержаны в столице Киргизии, сообщает в воскресенье киргизское информационное агентство "Апрель".

"Активисты вышли на ежегодный мирный митинг сегодня в 12:00 (09:00 мск). Он начался на столичной площади Победы. Спустя несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины в колпаках и масках. Они начали пинать и бить женщин и детей", - сообщает "Апрель".

По данным агентства, "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы"".

Отмечается, что около 20 участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми были доставлены в Управление внутренних дел (УВД) Свердловского района Бишкека.

Пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека недоступна для комментариев по данному поводу.