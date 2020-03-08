Пашинян встретится 9 марта в Брюсселе с Мишелем и Боррелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит 9 марта с рабочим визитом Брюссель, сообщает пресс-служба правительства.

Пашинян встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и вице-председателем Еврокомиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Боррелем.

В рамках визита премьер Армении встретится также с председателем Европейской народной партии Дональдом Туском.