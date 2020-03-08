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Транспорт и связь 08.03.2020 13:26

АirBaltic из-за коронавируса отменяет полеты в Милан и Верону до конца апреля

Авиакомпания "airBaltic" по соображениям, связанным со здоровьем и безопасностью, приняла решение прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении до конца апреля, сообщили агентству BNS в компании.

С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично.

В воскресенье в Латвии подтвержден второй случай заболевания коронавирусом "Covid-19". Женщина заразилась вирусом на курорте Червиния, который находится в Италии недалеко от границы со Швейцарией, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвию она вернулась рейсом Милан-Рига авиакомпании "airBaltic". Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. Всем пассажирам и членам экипажа предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

"АirBaltic" сообщает, что полная дезинфекция самолета будет закончена в ближайшие часы.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРИБАЛТИКА, АВИАКОМПАНИЯ, ИТАЛИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]