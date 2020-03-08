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Дальнее зарубежье 08.03.2020 14:29

Президент Эстонии избежала заражения коронавирусом в США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что она и члены сопровождавшей ее делегации не заразились коронавирусом на минувшей неделе в ходе рабочего визита в США.

"Выяснилось, что мы не сталкивались с инфицированными на AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям), негативными были пробы всей делегации и ни у кого нет признаков заболевания. Так что на будущей неделе работа продолжатся в обычном ритме", - написала глава государства в воскресенье в Фейсбуке.

Кальюлайд в субботу была вынуждена отказаться от участия в торжественном заседании по случаю 30-летия Конгресса Эстонии из-за риска распространения коронавируса.

В пятницу она принимала в Вашингтоне участие в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям. Помимо Кальюлайд, в конгрессе приняли участие также вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео. Как выяснилось, у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус.

Так как к субботе результаты теста еще не были готовы, президент решила отказаться от участия в юбилейных мероприятиях Конгресса Эстонии с целью минимизировать риск распространения коронавируса и ограничилась направления приветствия его участникам.

Конгресс Эстонии как альтернативный парламент был создан в конце перестройки с целью достижения независимости республики. Провозглашал незаконность властных полномочий Верховного совета Эстонской ССР.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]