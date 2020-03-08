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Дальнее зарубежье 08.03.2020 15:00

Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 840 человек, в Австрии - 100

Число инфицированных коронавирусом Covid-2019 в ФРГ достигло 847 человек, сообщил в воскресенье немецкий новостной сайт t.online со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Таким образом, с субботы количество случаев выросло на 52 - с 795 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, причем основным очагом заражения в ФРГ оказался город Хайнсберг - примерно 200 случаев.

Еще 182 случая зафиксированы в Баден-Вюртемберге, 148 - в Баварии.

Между тем, по данным министерства здравоохранения Австрии, число зараженных Covid-2019 в этой стране выросло до 104 человек.

Больше всего случаев заболевания отмечены в федеральной земле Нижняя Австрия - 36 человек, и в Вене - 32 человека.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]