Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 840 человек, в Австрии - 100

Число инфицированных коронавирусом Covid-2019 в ФРГ достигло 847 человек, сообщил в воскресенье немецкий новостной сайт t.online со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Таким образом, с субботы количество случаев выросло на 52 - с 795 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, причем основным очагом заражения в ФРГ оказался город Хайнсберг - примерно 200 случаев.

Еще 182 случая зафиксированы в Баден-Вюртемберге, 148 - в Баварии.

Между тем, по данным министерства здравоохранения Австрии, число зараженных Covid-2019 в этой стране выросло до 104 человек.

Больше всего случаев заболевания отмечены в федеральной земле Нижняя Австрия - 36 человек, и в Вене - 32 человека.