Гран-при "Формулы -1" в Бахрейне, запланированное на 20-22 марта, пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает "Би-би-си".
Организаторы подчеркнули, что гарантия безопасности болельщиков является их приоритетом. Угроза COVID-19 делает невозможным проведение мероприятия с участием сотен тысяч зрителей, однако, чтобы это как можно меньше отразилось на самом спорте, гонку решено провести.
Команды "Формулы-1" должны будут предоставить властям полную информацию о каждом ее члене, кто намерен приехать в Бахрейн, включая данные о посещении стран, наиболее пострадавших от коронавируса.
Ранее по этой же причине был перенесен Гран-при Китая, который должен был пройти 17-19 апреля.
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