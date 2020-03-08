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Спорт 08.03.2020 14:38

Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса

Гран-при "Формулы -1" в Бахрейне, запланированное на 20-22 марта, пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает "Би-би-си".

Организаторы подчеркнули, что гарантия безопасности болельщиков является их приоритетом. Угроза COVID-19 делает невозможным проведение мероприятия с участием сотен тысяч зрителей, однако, чтобы это как можно меньше отразилось на самом спорте, гонку решено провести.

Команды "Формулы-1" должны будут предоставить властям полную информацию о каждом ее члене, кто намерен приехать в Бахрейн, включая данные о посещении стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

Ранее по этой же причине был перенесен Гран-при Китая, который должен был пройти 17-19 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАХРЕЙН, ФОРМУЛА-1, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]