В странах Азии тысячи человек не побоялись коронавируса и вышли на демонстрации 8 марта

Тысячи человек, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в воскресенье приняли участие в уличных демонстрациях в странах Азии в честь Международного женского дня, сообщают западные СМИ.
Марши прошли в Таиланде, Индонезии, Пакистане, а также на Филиппинах.
В частности, на манифестациях в Бангкоке звучали призывы к властям усилить защиту работающих женщин и расширить права женского населения. Однако, как признали организаторы мероприятия, демонстрация в этом году собрала меньше участников, чем в прошлом, в связи с угрозой коронавируса.
В Джакарте демонстранты призывали правительство отменить законы, допускающие, по мнению активистов, гендерную дискриминацию, а также принять законы против насилия на сексуальной почве.
В то же время из-за эпидемиологической обстановки соответствующие мероприятия отменили в Южной Корее и Ливане. В Индии власти были вынуждены перенести женский марафон.
Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что число зараженных коронавирусом COVID-2019 в мире продолжает расти, и на утро воскресенья достигло 104 978 человек.
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