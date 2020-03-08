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Дальнее зарубежье 08.03.2020 16:00

В странах Азии тысячи человек не побоялись коронавируса и вышли на демонстрации 8 марта

Тысячи человек, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в воскресенье приняли участие в уличных демонстрациях в странах Азии в честь Международного женского дня, сообщают западные СМИ.

Марши прошли в Таиланде, Индонезии, Пакистане, а также на Филиппинах.

В частности, на манифестациях в Бангкоке звучали призывы к властям усилить защиту работающих женщин и расширить права женского населения. Однако, как признали организаторы мероприятия, демонстрация в этом году собрала меньше участников, чем в прошлом, в связи с угрозой коронавируса.

В Джакарте демонстранты призывали правительство отменить законы, допускающие, по мнению активистов, гендерную дискриминацию, а также принять законы против насилия на сексуальной почве.

В то же время из-за эпидемиологической обстановки соответствующие мероприятия отменили в Южной Корее и Ливане. В Индии власти были вынуждены перенести женский марафон.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что число зараженных коронавирусом COVID-2019 в мире продолжает расти, и на утро воскресенья достигло 104 978 человек.

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Тэги: АЗИЯ, ПРАЗДНИК, ДЕМОНСТРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]