Трамп выступил в защиту предпринимаемых Белым домом мер против COVID-19

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американская администрация, без сомнения, действует правильно в борьбе с распространением коронавируса.
"У нас в Белом доме великолепно скоординированный и точно настроенный план нашей борьбы с коронавирусом. Мы очень быстро предприняли шаг с закрытием границ (США - ИФ) в отношении определенных мест, что стало подарком судьбы", - написал он в твиттере.
При этом он обвинил "СМИ фейковых новостей" в намеренном создании негативного образа администрации в связи с нынешними событиями.
В минувшую пятницу стало известно, что Трамп подписал законопроект, предусматривающий выделение $8,3 млрд на борьбу с COVID-19.
По данным американских СМИ, на настоящий момент в США от коронавируса умерли 19 человек: 16 в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии. Общее число инфицированных в США составляет 213 человек.
Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации после того, как коронавирусом здесь заболели 76 человек; теперь число заболевших составляет 89.
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