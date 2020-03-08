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Трамп выступил в защиту предпринимаемых Белым домом мер против COVID-19

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американская администрация, без сомнения, действует правильно в борьбе с распространением коронавируса.

"У нас в Белом доме великолепно скоординированный и точно настроенный план нашей борьбы с коронавирусом. Мы очень быстро предприняли шаг с закрытием границ (США - ИФ) в отношении определенных мест, что стало подарком судьбы", - написал он в твиттере.

При этом он обвинил "СМИ фейковых новостей" в намеренном создании негативного образа администрации в связи с нынешними событиями.

В минувшую пятницу стало известно, что Трамп подписал законопроект, предусматривающий выделение $8,3 млрд на борьбу с COVID-19.

По данным американских СМИ, на настоящий момент в США от коронавируса умерли 19 человек: 16 в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии. Общее число инфицированных в США составляет 213 человек.

Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации после того, как коронавирусом здесь заболели 76 человек; теперь число заболевших составляет 89.

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Тэги: США, ТРАМП, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]