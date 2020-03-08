Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17

В России зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
По одному заболевшему выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.
Остальные 14 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), 11 граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта), и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.
Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань. Они были 8 марта выписаны из больницы после выздоровления.
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