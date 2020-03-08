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Регион 08.03.2020 17:45

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17

В России зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По одному заболевшему выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.

Остальные 14 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), 11 граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта), и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань. Они были 8 марта выписаны из больницы после выздоровления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]