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Коронавирус вынудил папу римского обратиться с проповедью к людям через интернет

Папа римский Франциск с целью избежать распространения коронавируса впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции, сообщает агентство Associated Press.

AP отмечает, что такое решение было принято по запросу итальянских властей с целью безопасности: так, на площади Святого Петра перед Апостольским дворцом слушать папу Римского могут собраться до 40 тыс. человек.

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06 марта 2020
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Проповедь понтифика была записана в библиотеке Ватикана и транслировалась на экран, установленный на площади перед небольшим числом собравшихся.

В проповеди папа римский выразил солидарность с теми, кто страдает от коронавируса. "Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса", - сказал он.

В свою очередь, отмечают западные СМИ, в Ватикане подтвердили, что понтифику пришлось нарушить вековые традиции и прибегнуть к современным технологиям в ходе выступления из-за запроса властей Италии.

Как сообщалось, в субботу вечером число случаев COVID-19 в Италии превысило пять тысяч, более 230 человек скончались.

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Тэги: ВАТИКАН, ПАПА, ПРОПОВЕДЬ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]