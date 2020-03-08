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Дальнее зарубежье 08.03.2020 18:45

Эрдоган призвал власти Греции открыть границу и пустить нелегальных иммигрантов в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обратился к Греции с призывом обеспечить беспрепятственный проход для нелегальных иммигрантов, желающих перебраться с территории Турции в Европу.

"Греция! Я обращаюсь к тебе... открой ворота и освободись от этой ноши", - приводят западные СМИ слова Эрдогана, сказанные на выступлении в Стамбуле.

"Пускай они (нелегалы - ИФ) идут в другие страны Европы", - добавил президент.

Также он напомнил, что в понедельник проведет переговоры в Брюсселе, посвященные миграционной проблеме.

"Я надеюсь, что я вернусь из Бельгии с другими (нежели нынешние - ИФ) результатами", - сказал Эрдоган.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Власти Греции, в свою очередь, начали принимать жесткие меры, чтобы не пустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и странами ЕС.

Накануне Эрдоган отдал приказ береговой охране Турции пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море из-за опасности этого маршрута.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ГРЕЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]