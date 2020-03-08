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Регион 08.03.2020 18:22

Путин не собирается создавать губительную для России систему власти ради продления своих полномочий

Президент России Владимир Путин не намерен создавать неприемлемую для страны систему власти, чтобы сохранить свой пост.

"Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна", - сказал Путин в интервью для фильма "Пролетев над бездной", фрагмент которого был показан в воскресенье в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По словам Путина, сейчас при обсуждении поправок в Конституцию звучит много предложений, касающихся, в частности, отмены количества сроков, на которые может избираться президент.

"Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах, с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество можно было избираться", - сказал Путин.

"Но все-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти - а для такой страны, как наша, это важно - все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - сказал Путин.

Что касается парламентской республики, то она, по словам Путина, для России "абсолютно неприемлема".

"Для того, чтобы стабильной была ситуация в стране, нужно иметь стабильные, устойчивые, столетиями отработанные механизмы многопартийной системы. Но даже там, где они столетиями отработаны, мы сейчас видим сбои большие", - отметил президент.

Также неприемлемым он назвал идеи о создании неких параллельных органов власти - например, о придании Госсовету дополнительных функций.

"Я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны - это абсолютно губительно", - подчеркнул Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЛАСТЬ, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]