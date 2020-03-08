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Регион 08.03.2020 19:45

Голикова считает раздутой панику вокруг коронавируса

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.

"Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а, например, была бы эпидемия гриппа, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году", - сказала Голикова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Как сообщалось, в субботу, 7 марта, число официальных случаев в России увеличилось с десяти до 14: три новых случая были диагностированы в Липецке и один - в Санкт-Петербурге, все - граждане России, побывавшие в Италии.

В пятницу, 6 марта, было выявлено шесть новых случаев: пять диагнозов было подтверждено в Москве и один - в Нижнем Новгороде. До этого в четверг, 5 марта, случай коронавируса был подтвержден у студента - гражданина Италии, который учится по обмену в медвузе Санкт-Петербурга.

2 марта коронавирус диагностировали у жителя Москвы, вернувшегося из Италии (московские власти сообщили, что он уже выписан из больницы). Предыдущие случаи фиксировались в конце января - это двое граждан Китая. Их выписали с выздоровлением в середине февраля.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess в Казань. Эти три случая числятся за Японией, поскольку впервые диагноз Covid-19 был поставлен там.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 3,097 тыс. человек, зарегистрировано 80,695 тыс. случаев заболевания. В то же время более 57 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

В Южной Корее зарегистрировано 7 тыс. 41 больной, скончались 42, в Италии - 5 тыс. 883, скончались 233, в Иране - 5 тыс. 823, скончались 145, в Японии - 1 тыс. 100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 13, Франции - 949, скончались 16, Германии - 639, Испании - 374, скончались восемь, США - 213, скончались 19, Великобритания - 209, скончались двое, Нидерландах - 188 сскончался один, Швейцарии - 182, скончался один, Сингапуре - 138, Бельгии - 109, Гонконге - 108, скончались двое, Швеции - 101.

Менее 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы также в 78 странах и районах мира.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОРОНАВИРУС


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