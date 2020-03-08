Акции Saudi Aramco упали ниже цены IPO на фоне провала сделки ОПЕК+

Цена акций саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco по итогам воскресных торгов упала ниже цены IPO впервые с момента выхода компании на биржу в декабре.

Согласно данным саудовской биржи Tadawul, торги бумагами компании в воскресенье завершились на отметке 30 риялов за акцию, при этом в ходе торгов цена падала и ниже. Бумаги потеряли в стоимости около 9,1%.

IPO Saudi Aramco прошло в декабре 2019 года на местной бирже - Tadawul. Акции компании были размещены по верхней границе ценового диапазона - 32 рияла, или $8,53 за бумагу.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных $29,4 млрд.

Акции саудовской госкомпании уже на второй день торгов существенно подорожали, приблизившись к отметке в 39 риялов за бумагу, а капитализация превысила $2 трлн, именно эту отметку саудовские власти называли целевой при подготовке IPO Saudi Aramco.

Ниже цены IPO акции нефтяного гиганта рухнули впервые.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Российский министр энергетики Александр Новак, выходя с заседания, объявил, что "с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи". Итоги заседания не замедлили сказаться на ценах на нефть: Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу