Акции Saudi Aramco упали ниже цены IPO на фоне провала сделки ОПЕК+

Цена акций саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco по итогам воскресных торгов упала ниже цены IPO впервые с момента выхода компании на биржу в декабре.
Согласно данным саудовской биржи Tadawul, торги бумагами компании в воскресенье завершились на отметке 30 риялов за акцию, при этом в ходе торгов цена падала и ниже. Бумаги потеряли в стоимости около 9,1%.
IPO Saudi Aramco прошло в декабре 2019 года на местной бирже - Tadawul. Акции компании были размещены по верхней границе ценового диапазона - 32 рияла, или $8,53 за бумагу.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных $29,4 млрд.
Акции саудовской госкомпании уже на второй день торгов существенно подорожали, приблизившись к отметке в 39 риялов за бумагу, а капитализация превысила $2 трлн, именно эту отметку саудовские власти называли целевой при подготовке IPO Saudi Aramco.
Ниже цены IPO акции нефтяного гиганта рухнули впервые.
В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Российский министр энергетики Александр Новак, выходя с заседания, объявил, что "с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи". Итоги заседания не замедлили сказаться на ценах на нефть: Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
Баку возложил на Ереван всю ответственность за гибель азербайджанского пограничника на границе двух стран
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400
Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Власти Германии из-за коронавируса рекомендуют отменять все мероприятия с участием более 1 тыс. человек
Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему, что способствует разрешению политического кризиса
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта