В ЕС подтвердили визит Эрдогана в Брюссель 9 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в понедельник, 9 марта, в Брюссель для переговоров с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.
"Председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии встретятся с президентом Турции Эрдоганом в понедельник в 18 часов в Брюсселе (20:00 мск), чтобы обсудить вопросы отношений ЕС-Турция, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - написал пресс-секретарь в воскресенье в своем твиттере.
Как объявила в минувшую пятницу администрация турецкого президента, Эрдоган намерен 9 марта посетить Брюссель.
Однодневный визит Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Турцией и ЕС.
Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной беженцев из Сирии. После этого тысячи мигрантов хлынули к границе с Грецией.
Власти Греции в свою очередь сообщали, что греческим пограничникам пришлось пресечь десятки тысяч попыток нарушения границы со стороны Турции. Сообщалось, что греческие власти разрешили полиции применять водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов и подавления беспорядков.
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