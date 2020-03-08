Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.03.2020 20:29

В ЕС подтвердили визит Эрдогана в Брюссель 9 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в понедельник, 9 марта, в Брюссель для переговоров с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.

"Председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии встретятся с президентом Турции Эрдоганом в понедельник в 18 часов в Брюсселе (20:00 мск), чтобы обсудить вопросы отношений ЕС-Турция, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - написал пресс-секретарь в воскресенье в своем твиттере.

Как объявила в минувшую пятницу администрация турецкого президента, Эрдоган намерен 9 марта посетить Брюссель.

Однодневный визит Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Турцией и ЕС.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной беженцев из Сирии. После этого тысячи мигрантов хлынули к границе с Грецией.

Власти Греции в свою очередь сообщали, что греческим пограничникам пришлось пресечь десятки тысяч попыток нарушения границы со стороны Турции. Сообщалось, что греческие власти разрешили полиции применять водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов и подавления беспорядков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


Похожие новости


Эрдоган: ЕС должен предоставить необходимую защиту беженцам у его границ Эрдоган: необходимо пересмотреть миграционные договоренности с ЕС Глава МИД Турции обвинил Европу в невыполнении обязательств по мигрантам Евросоюз осудил расширение буровых работ Турции в исключительной экономической зоне Кипра Эрдоган призывает ЕС проявить дееспособность в урегулировании конфликта в Ливии Эрдоган: Турцию не принимают в ЕС из-за того, что турки - мусульмане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]