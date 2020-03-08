В ЕС подтвердили визит Эрдогана в Брюссель 9 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в понедельник, 9 марта, в Брюссель для переговоров с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.

"Председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии встретятся с президентом Турции Эрдоганом в понедельник в 18 часов в Брюсселе (20:00 мск), чтобы обсудить вопросы отношений ЕС-Турция, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - написал пресс-секретарь в воскресенье в своем твиттере.

Как объявила в минувшую пятницу администрация турецкого президента, Эрдоган намерен 9 марта посетить Брюссель.

Однодневный визит Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Турцией и ЕС.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной беженцев из Сирии. После этого тысячи мигрантов хлынули к границе с Грецией.

Власти Греции в свою очередь сообщали, что греческим пограничникам пришлось пресечь десятки тысяч попыток нарушения границы со стороны Турции. Сообщалось, что греческие власти разрешили полиции применять водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов и подавления беспорядков.