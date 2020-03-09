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Здравоохранение 09.03.2020 14:35

В Японии может быть принят закон, дающий премьеру полномочия объявить режим ЧС из-за коронавируса

Закон, который позволит премьер-министру Японии в связи с распространением коронавируса объявить в стане режим чрезвычайной ситуации, может быть принят в стране на текущей неделе, сообщают местные СМИ в понедельник.

Премьер Синдзо Абэ подвергается критике за то, что, по мнению экспертов, не принял своевременно надлежащих мер, которые предотвратили бы рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19, особенно в преддверье токийской Олимпиады, открытие которой запланировано на июль.

Как свидетельствуют публикуемые в СМИ результаты опросов общественного мнения Японии, около 50% не удовлетворены мерами, которые принял глава кабинета министров, их одобряют 37%.

По состоянию на утро понедельника, на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, инфицировано 1,159 тыс. человек при 14 случаях летального исхода вызываемого коронавирусом заболевания.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕМЬЕР, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]