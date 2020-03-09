В Японии может быть принят закон, дающий премьеру полномочия объявить режим ЧС из-за коронавируса

Закон, который позволит премьер-министру Японии в связи с распространением коронавируса объявить в стане режим чрезвычайной ситуации, может быть принят в стране на текущей неделе, сообщают местные СМИ в понедельник.
Премьер Синдзо Абэ подвергается критике за то, что, по мнению экспертов, не принял своевременно надлежащих мер, которые предотвратили бы рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19, особенно в преддверье токийской Олимпиады, открытие которой запланировано на июль.
Как свидетельствуют публикуемые в СМИ результаты опросов общественного мнения Японии, около 50% не удовлетворены мерами, которые принял глава кабинета министров, их одобряют 37%.
По состоянию на утро понедельника, на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, инфицировано 1,159 тыс. человек при 14 случаях летального исхода вызываемого коронавирусом заболевания.
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