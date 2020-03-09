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Туризм 09.03.2020 15:31

Число туристов, посетивших Таиланд, сократилось в феврале на 44% из-за коронавируса

В связи с распространением в мире коронавируса Coivid-19 число иностранных туристов, посетивших Таиланд, в феврале 2020 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 44,3%, сообщил руководитель Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн на совещании туроператоров страны.

По его словам, число китайских туристов, которые составляли значительную часть турпотока из-за рубежа, сократилось более чем на 85%.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и по последним данным превысило 109 тыс. человек, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на материковый Китай приходится 80 тыс. 735 подтвержденных случаев заражения.

Всего в мире начитывается 3 тыс. 816 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая скончались от болезни 3 тыс. 119 человек.

В Таиланде зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом, один человек умер от болезни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАИЛАНД, ТУРИСТЫ, СОКРАЩЕНИЕ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]