Падение цен на нефть поможет Белоруссии договориться с РФ об условиях поставки сырья - белорусский премьер

Падение мировых цен на нефть открывает для Белоруссии новые возможности для переговоров с РФ об условиях поставки сырья на белорусские НПЗ, считает глава белорусского правительства Сергей Румас.
"Это сегодня дополнительные возможности договориться (по цене поставок нефти - ИФ) с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", - сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА.
Рекордный, почти 30-процентный обвал цен на нефть вызвал в понедельник цепную реакцию на мировых рынках, взбудораженных ожиданием мировой рецессии.
Падение цен на нефть в начале сессии в понедельник, вызванное последствиями развала сделки ОПЕК, превышало 30% и стало рекордным с января 1991 года, когда началась операция "Буря в пустыне" против Ирака.
Нефть дешевеет после решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 25,6% и достигли на 11:00 утра $33,7 за баррель.
Американская WTI торгуется около $30 за баррель, упав более чем на 27%.
В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого на выходных Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке. Как пишет The Wall Street Journal, Саудовская Аравия решила начать с Россией ценовую войну.
На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса. Падение цен может привести к массовым дефолтам производителей нефти в США, опасаются участники рынка.
Нефть снижается уже два месяца из-за опасений снижения спроса в мировой экономике, еще в начале января Brent торговалась выше $60 за баррель.
Инвесторы опасаются рецессии в мировой экономике в результате дальнейшего распространения коронавируса, поэтому перекладываются в более безопасные активы, такие как американские госбумаги. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 0,5%. Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 падают на максимально возможные 5%.
Курс рубля на международном рынке Forex упал из-за бегства инвесторов из рискованных активов ниже 72,5 за доллар.
"Сегодня все боятся мировой рецессии", - прокомментировал происходящее на рынке в интервью The Wall Street Journal глава Great Hill Capital Томас Хейс.
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