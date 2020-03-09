Коронавирус будет распространяться по миру до конца июня

Распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня, Китаю следует усилить контроль на границах, заявил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, выступая по телевидению южной китайской провинции Гуандун.
"Необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией", - подчеркнул китайский специалист.
Он отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, "возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира".
Помощь может включать защитные медицинские комплекты, наборы тестов для определения коронавируса, оборудование, технологию лечения заболевания, добавил Чжун Наньшань.
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и по последним данным достигло 109,5 тыс. человек, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
При этом на материковый Китай приходится 80 тыс. 735 подтвержденных случаев заражения.
Всего в мире начитывается 3 тыс. 816 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая скончались от болезни 3 тыс. 119 человек.
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