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Происшествия 09.03.2020 14:04

Суд в Нидерландах приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014г

Суд в Нидерландах в понедельник начал рассмотрение дела о крушении малайзийского "Боинга" (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года.

В окружном суде Гааги представили судей, которым предстоит вынести вердикт по этому делу. Один из судей начал рассказывать о принципах, по которым будут проходить слушания. Он заверил, что суд постарается быть объективным и готов заниматься рассмотрением дела столько, сколько потребуется. "Мы выделим столько времени, сколько потребуется для рассмотрения дела", - сказал судья.

Первый этап слушаний будет посвящен решению процедурных вопросов. Работа суда транслируется в прямом эфире в интернете.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, СУД, MH17


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]