Суд в Нидерландах приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014г

Суд в Нидерландах в понедельник начал рассмотрение дела о крушении малайзийского "Боинга" (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года.
В окружном суде Гааги представили судей, которым предстоит вынести вердикт по этому делу. Один из судей начал рассказывать о принципах, по которым будут проходить слушания. Он заверил, что суд постарается быть объективным и готов заниматься рассмотрением дела столько, сколько потребуется. "Мы выделим столько времени, сколько потребуется для рассмотрения дела", - сказал судья.
Первый этап слушаний будет посвящен решению процедурных вопросов. Работа суда транслируется в прямом эфире в интернете.
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