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Культура 09.03.2020 22:31

Большой театр отменил гастроли во Франции из-за коронавируса

Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) во Франции, которые должны были проходить с 10 по 15 марта, не состоятся из-за отмены властями страны массовых мероприятий, рассчитанных более чем на 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Руководству Большого театра позвонили французские коллеги и сообщили о распоряжении властей об отмене всех массовых мероприятий, подразумевающих присутствие более 1 тысячи человек. В связи с этим гастроли театра не состоятся", - сообщил собеседник агентства.

Гастроли Большого театра весной во Франции стали традицией для ГАБТ, уточнили в пресс-службе. Ранее руководство театра сократило число артистов, которые должны были поехать на гастроли во Францию.

Большой театр 10-12 марта должен был выступать в Тулузе в Зале Зернового рынка в рамках фестиваля "Франко-русские музыкальные связи" (Les Musicales Franco-Russes). В Париже театр должен был выступить в Парижской филармонии 14-15 марта.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что любые публичные мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тысячу участников, должны быть отменены из-за коронавируса.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕАТР, ФРАНЦИЯ, ГАСТРОЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]