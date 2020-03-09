Большой театр отменил гастроли во Франции из-за коронавируса

Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) во Франции, которые должны были проходить с 10 по 15 марта, не состоятся из-за отмены властями страны массовых мероприятий, рассчитанных более чем на 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.
"Руководству Большого театра позвонили французские коллеги и сообщили о распоряжении властей об отмене всех массовых мероприятий, подразумевающих присутствие более 1 тысячи человек. В связи с этим гастроли театра не состоятся", - сообщил собеседник агентства.
Гастроли Большого театра весной во Франции стали традицией для ГАБТ, уточнили в пресс-службе. Ранее руководство театра сократило число артистов, которые должны были поехать на гастроли во Францию.
Большой театр 10-12 марта должен был выступать в Тулузе в Зале Зернового рынка в рамках фестиваля "Франко-русские музыкальные связи" (Les Musicales Franco-Russes). В Париже театр должен был выступить в Парижской филармонии 14-15 марта.
Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что любые публичные мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тысячу участников, должны быть отменены из-за коронавируса.
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