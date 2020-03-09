Страны ОПЕК+ в феврале выполнили сделку по снижению нефтедобычи на 112% благодаря Саудовской Аравии

Страны ОПЕК в феврале исполнили сделку ОПЕК+ на 131%, а с учетом добровольного дополнительного снижения добычи Саудовской Аравии на 400 тыс. б/с - на 111%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны, не входящие в ОПЕК, участвующие в сделке, в феврале выполнили обязательства только на 70%. В частности, Россия выполнила договоренности на 81%, исполнение сделки Казахстаном составило 19%.

В целом страны ОПЕК+ исполнили сделку в прошлом месяце на 112%, снизив добычу нефти на 1,89 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, а с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии - на 91%, то есть партнеры снизили нефтедобычу на 2,29 млн б/с.

Мировые поставки нефти в феврале упали на 580 тыс. б/с - до 100 млн б/с, поскольку добыча из Ливии замедлилась до минимума. При этом поставки со стороны стран не-ОПЕК выросли на 2,4 млн б/с, компенсируя снижение поставок со стороны стран картеля.

МЭА ожидает рост поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020 году на 2,1 млн б/с - до 67,1 млн б/с и снижение добычи стран ОПЕК до 27,3 млн б/с. В первом квартале 2020 года добыча странами ОПЕК прогнозируется на уровне 25 млн б/с, что на 3,5 млн б/с ниже оговоренного сделкой уровня.

Россия, согласно оценке МЭА, сохранит добычу жидких углеводородов в 2020 году на уровне 11,59 млн б/с по сравнению с 11/58 млн б/с в 2019 году.