Госдума не обсуждает перенос сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка

Вопрос о переносе сделки по покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ пока не обсуждается, обязательства зафиксированы в рублях, продажа тоже осуществляется в рублях, заявил "Интерфаксу" первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Нет, данный вопрос не обсуждается", - сказал Исаев, отвечая на вопрос, не планируется ли перенос сделки по покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ из-за волатильности на финансовых рынках.
"Продажа осуществляется за счет ФНБ, ЦБ в результате получает прибыль. Основная часть прибыли ЦБ зачисляется в бюджет, и эти средства могут быть использованы как раз на финансирование тех обязательств, которые заложены в послании президента. Обязательства зафиксированы в рублях, продажа тоже осуществляется в рублях. Поэтому средств для реализации всех обязательств вполне хватит", - добавил депутат.
Госдума в среду планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже от ЦБ правительству пакета акций Сбербанка. Согласно тексту законопроекта, продажа обыкновенных акций Сбербанка будет осуществляться на рыночных условиях по средневзвешенной цене акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Дата первого договора купли-продажи в законопроекте не определена.
При этом из-за волатильности на мировых финансовых рынках в понедельник, с начала торгов на Лондонской бирже, ADR Сбербанка на 12.50 мск потеряли 20,25%.
Минфин планировал, что в результате реализации пакета акций Сбербанка у Банка России формируется прибыль в размере более 2,5 трлн рублей. Часть этих средств планировалось направить на финансирование дополнительных финансовых социальных обязательств.
Планируется, что в федеральный бюджет от сделки ЦБ направит в 2020 году 500 млрд рублей (350 млрд рублей денежными средствами и 150 млрд рублей в виде части субординированного кредита Сбербанку), в 2021 году - 650 млрд рублей (300 млрд рублей деньгами и 350 млрд рублей в виде суборда ВЭБ.РФ), в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.
Китай выступает за стабильность на мировом энергетическом рынке - МИД КНР
Мамедов освобожден с должности ректора Азербайджанского института теологии
Мамедов освобожден с должности главы ИВ Кельбаджарского района
Посольство США осудило действия сотрудников МВД Киргизии, задержавших участниц марша против насилия
Восемь десятков родственников погибших в катастрофе рейса MH17 будут требовать денежную компенсацию
Анализы показали коронавирус у еще трех белорусов - Минздрав
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Фон дер Ляйен на встрече с Эрдоганом рассчитывает заново запустить диалог ЕС-Турция по всем вопросам
Молдавия запретит транзит пассажиров других стран, прилетающих из зараженных коронавирусом зон
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта