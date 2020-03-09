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Финансы 09.03.2020 14:45

Госдума не обсуждает перенос сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка

Вопрос о переносе сделки по покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ пока не обсуждается, обязательства зафиксированы в рублях, продажа тоже осуществляется в рублях, заявил "Интерфаксу" первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Нет, данный вопрос не обсуждается", - сказал Исаев, отвечая на вопрос, не планируется ли перенос сделки по покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ из-за волатильности на финансовых рынках.

"Продажа осуществляется за счет ФНБ, ЦБ в результате получает прибыль. Основная часть прибыли ЦБ зачисляется в бюджет, и эти средства могут быть использованы как раз на финансирование тех обязательств, которые заложены в послании президента. Обязательства зафиксированы в рублях, продажа тоже осуществляется в рублях. Поэтому средств для реализации всех обязательств вполне хватит", - добавил депутат.

Госдума в среду планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже от ЦБ правительству пакета акций Сбербанка. Согласно тексту законопроекта, продажа обыкновенных акций Сбербанка будет осуществляться на рыночных условиях по средневзвешенной цене акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Дата первого договора купли-продажи в законопроекте не определена.

При этом из-за волатильности на мировых финансовых рынках в понедельник, с начала торгов на Лондонской бирже, ADR Сбербанка на 12.50 мск потеряли 20,25%.

Минфин планировал, что в результате реализации пакета акций Сбербанка у Банка России формируется прибыль в размере более 2,5 трлн рублей. Часть этих средств планировалось направить на финансирование дополнительных финансовых социальных обязательств.

Планируется, что в федеральный бюджет от сделки ЦБ направит в 2020 году 500 млрд рублей (350 млрд рублей денежными средствами и 150 млрд рублей в виде части субординированного кредита Сбербанку), в 2021 году - 650 млрд рублей (300 млрд рублей деньгами и 350 млрд рублей в виде суборда ВЭБ.РФ), в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, ГОСДУМА, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]