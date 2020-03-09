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Это интересно 09.03.2020 22:51

Сибирские ученые впервые в мире зафиксировали необычные свойства сверхтонких мембран, способных взвесить отдельную молекулу

Новосибирские ученые впервые в мире обнаружили необычное влияние света на наноэлектромеханические полупроводниковые системы, используемые в качестве сенсоров для сверхмалых количеств вещества, сообщила пресс-служба Института физики полупроводников им.А.В.Ржанова (ИФП, Новосибирск).

"Открытие перспективно для изучения нанорезонаторов (ультраминиатюрных приборов) и их практического применения", - говорится в пресс-релизе.

Ученые работали с наномеханическим резонатором, который представлял собой очень тонкую (сотни нанометров) колеблющуюся полупроводниковую мембрану из арсенида галлия.

При воздействии на нее светом выяснилось, что такая характеристика резонатора как добротность (чем она выше, тем лучше задана резонансная частота устройства, а значит, тем точнее можно измерить с его помощью нужные физические величины) изменилась и не вернулась к прежнему состоянию после "выключения" света.

Установлено, что добротность может улучшаться (повышаться) и ухудшаться (понижаться) в зависимости от температуры, при которой проводилось облучение.

Наноэлектромеханические системы позволяют измерить массу единичной молекулы, они способны преобразовать энергию колебаний в оптический сигнал или уловить появление новых молекул в исследуемой среде и, соответственно, могут использоваться как сенсоры для распознавания крайне малых количеств вещества.

Отмечается, что нанорезонаторы часто исследуют с помощью оптических методов, однако, отмечают ученые, теперь очевидно, что это не всегда корректно.

По мнению ученых, эффект связан с тем, что легирующая примесь, которая она вводится в полупроводник, чтобы изменить его электрические свойства, определяет и его механические свойства.

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Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ПОЛУПРОВОДНИКИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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