Акции российских компаний на Лондонской бирже обрушились из-за нефти

Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19%.

Капитализация металлургических компаний также падает: "Северсталь" теряет 7%, НЛМК - 12,5%, Evraz - 11,4%.

Компании потребительского сектора также оказались под ударом. Котировки "Магнита" рухнули на 17%, X5 Retail Group - на 14%.

GDR на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.