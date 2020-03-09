В Афганистане началась церемония инаугурации избранного президента Гани

Церемония инаугурации избранного президента Афганистана Ашрафа Гани началась в Кабуле во дворце Арг, церемония транслируется в прямом эфире национального телевидения.
На церемонии присутствуют члены правительства и депутаты парламента, представители провинций. Среди присутствующих на церемонии инаугурации также находятся спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, спепредставитель США Залмай Халилзд, командующий войсками НАТО и США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер, сотрудники посольств США, Германии, Канады, Индии, Пакистана.
В эти же минуты во дворце Сапедор в присутствии нескольких тысяч сторонников началась параллельная инаугурация соперника Гани по предвыборной гонке, действующего премьера Афганистана Абдуллы Абдуллы, который не признал свое поражение на президентских выборах.
Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля, спустя почти пять месяцев, подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.
Команда Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения. Недовольны объявленными итогами комиссии были и другие участники президентской гонки. В комиссии по жалобам на президентских выборах было зарегистрировано более 16,5 тыс. жалоб.
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